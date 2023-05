725 neue Wohnungen für Krefeld Ehemalige Kaserne wandelt sich zum grünen Quartier (FOTO)

Krefeld (ots) - Früher eine britische Militärkaserne, bald ein neuer Stadtteil

von Krefeld: Mit dem Quartier Anglicus entstehen auf dem Gelände der ehemaligen

Bradbury Barracks 725 neue Wohnungen. Das seit Jahren brachliegende Grundstück

ist fast 17 Fußballfelder groß und umfasst viele denkmalgeschützte Gebäude. Der

Kölner Projektentwickler Rauchfuss et Socii GmbH will diesen historischen

Bestand ökologisch sanieren, durch Neubauten ergänzen und das Areal bis 2028 zu

einem grünen Quartier entwickeln. Als Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit soll

eine Zertifizierung nach dem Standard der Deutschen Gesellschaft für

Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) dienen. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte

Beratungsunternehmen Drees & Sommer mit Sitz in Stuttgart begleitet den

Projektentwickler auf dem Weg zur DGNB-Zertifizierung.



Eingestaubte Backsteingebäude, verwilderte Gehwege und Metallzäune sind an der

Krefelder Kempener Allee bald passé: "Noch in diesem Jahr starten wir mit

Bauarbeiten. Unser Ziel ist, bis 2028 das Quartier Anglicus in ein lebendiges

und nachhaltiges Stadtviertel zu transformieren, in dem rund 2.200 Menschen

wohnen und arbeiten werden", erklärt Stefan Rauchfuss, Gründer und CEO der

Rauchfuss et Socii GmbH. "Eine nachhaltige Quartierszertifizierung bietet uns

dabei eine hervorragende Orientierung, um unser Vorhaben auf konkrete

Nachhaltigkeitskriterien hin zu prüfen und zu optimieren", so Stefan Rauchfuss

weiter.