Anzahl Veröffentlichungen und Reichweite an der Spitze Diese Daten messen PR-Profis am häufigsten (FOTO)

Hamburg (ots) - Beim Thema Messbarkeit in der Kommunikation zählt Masse vor

Klasse: PR-Profis werten am häufigsten die Anzahl der Veröffentlichungen, die

Reichweite sowie Interaktion und Engagement aus. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen Umfrage von news aktuell und PER. Die dpa-Tochter und PER haben bei

Fach- und Führungskräften aus der Kommunikationsbranche nachgefragt, welche

Daten sie im Rahmen ihrer Kommunikationsarbeit regelmäßig messen und evaluieren.

An der Befragung haben 297 PR-Fach- und Führungskräfte aus Deutschland und der

Schweiz teilgenommen.



Die Messung des Erfolgs ist ein wichtiges und viel diskutiertes Thema in der

Branche. Immerhin 78 Prozent der Kommunikationsprofis finden regelmäßiges Messen

von Kommunikationsmaßnahmen sehr bzw. eher wichtig. Bei den Kriterien, die von

PR-Schaffenden dabei fortlaufend erhoben werden, finden sich quantitative Daten

an der Spitze: 63 Prozent messen die Anzahl der Veröffentlichungen und

Erwähnungen, 58 Prozent erheben regelmäßig die Reichweite ihrer

Kommunikationsmaßnahmen und 40 Prozent ermitteln die Interaktion und das

Engagement. An vierter Stelle steht der Medienäquivalenzwert, den 30 Prozent der

Befragten ebenfalls regelmäßig errechnen.