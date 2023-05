DZ BANK stuft Siemens Healthineers auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Medizintechnik habe alles in allem die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte die Gewinnschätzungen für 2023, erhöhte aber sie aber für die Folgejahre./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 09:07 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 09:23 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 53,16EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m