Q1: Erwartet schwache Umsatzdynamik - Weiterhin starke Kostensteigerungen trüben Aussichten weiter ein



Cherry hat Montag Q1-Kennzahlen veröffentlicht, die wie von uns erwartet ein schwaches Sentiment im Gaming-Segment und Fortschritte der B2C-Kampagne offenbaren. Das Digital Health-Geschäft verbuchte einen deutlichen Umsatzrückgang. Profitabilitätsseitig resultiert hieraus insgesamt eine negative bereinigte EBITDA-Marge.



Umsatzniveau erneut rückläufig: In Q1 erzielte Cherry einen Umsatz von 28,7 Mio. Euro (MONe: 30,0 Mio. Euro), was einen erneuten Umsatzrückgang von 13,0% yoy ggü. dem bereits schwachen Q1 2022 impliziert. Der Konzernerlös sinkt somit im fünften Quartal in Folge. Das Geschäftsfeld Gaming ist noch immer von hohen Lagerbeständen bei OEMs und Auftragsfertigern geprägt, was vor allem den Bereich Components stark beeinträchtigte (4,1 Mio. Euro; -35,9% yoy). Bei Gaming Devices wirkte die Integration Xtrfys (Umsatzbeitrag: 1,2 Mio. Euro) positiv (6,6 Mio. Euro; +20,0% yoy). Bereinigt um den Konsolidierungseffekt resultiert ein Erlösniveau auf Vorjahr (5,4 Mio. Euro; -1,8% yoy). Im Geschäftsfeld Professional zeigte sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Während die Digital Health-Sparte aufgrund der politischen Rahmenbedingungen stark rückläufig war (2,3 Mio. Euro; -68,8% yoy), entwickelte sich das Peripherals-Geschäft positiv (15,7 Mio. Euro; +13,8% yoy). Laut Management verzeichnete v.a. die B2C-Geschäftsausweitung deutliche Fortschritte.



Bereinigte EBITDA-Marge erstmals negativ: Cherrys Profitabilität befindet sich mit einem ber. EBITDA von -1,3 Mio. Euro (Vj.: 4,4 Mio. Euro; Marge: 11,9%) weiter im Abwärtstrend. Aufgrund der geringen Umsatzbasis sowie anhaltenden Steigerungen bei Material- und Logistikkosten sank die Rohertragsmarge deutlich um -6,8 PP yoy. Zusätzlich steigerte das Unternehmen im Zuge des B2C-Vertriebs die Marketing- & Vertriebsausgaben. Die Erhöhung der Verwaltungsaufwendungen (+3,0 Mio. Euro) war v.a. durch in Q1 angefallene Vorstandsabfindungen getrieben (1,3 Mio. Euro). Lt. Management wurden umfassende Operational Excellence-Maßnahmen eingeleitet, um Profitabilität und Cash Flow in den Folgequartalen zu steigern.

Deutliche Verbesserung der Geschäftsdynamik in H2 avisiert: Für 2023 bleibt der Vorstand optimistisch, bestätigt die FY-Guidance (Umsatz: 135 bis 165 Mio. Euro; ber. EBITDA-Marge: 10-14%) und geht von einer deutlich verbesserten Geschäftsdynamik v.a. in H2 aus. So sollen sich positive Effekte aus der Internationalisierungskampagne "Gaming goes global" sowie der abgeschlossenen Anbindung eines neuen chinesischen Distributors ergeben. In Verbindung mit den Effizienzmaßnahmen soll bereits in Q2 wieder ein positives EBITDA realisiert werden. Wir reduzieren unsere Umsatzerwartung für Digital Health, da die avisierte Umsatzdynamik in 2023 ff. hier u.E. nicht visibel ist. Zudem verringern wir unsere Ergebnisprognose und reflektieren anhaltend höhere Umsatzkosten sowie Marketing- und Verwaltungsaufwand. Mit einem Betafaktor von 1,5 (vorher: 1,3) bilden wir die augenscheinlich sehr hohe Zyklizität des Geschäftsmodells ab.



Fazit: Cherrys Übergangsjahr dürfte noch schwächer ausfallen als bisher erwartet. Wir bestätigen indes unser Rating mit einem neuen Kursziel von 9,00 Euro (vorher: 11,00 Euro).







Die Cherry Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 4,345EUR gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 9,00 Euro