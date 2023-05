UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe in den Kernsegmenten unerwartet stark abgeschnitten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem lobte er die angehobenen Ziele für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 153,4EUR gehandelt.