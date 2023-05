JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen des Versicherers auf "Hold" mit einem Kursziel von 455 Franken belassen. Der Druck auf die US-Tochter Farmers habe alle Blicke auf sich gezogen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dort seien die Bruttoprämien um drei Prozent zurückgegangen, wohingegen man am Markt mit einem Anstieg um vier Prozent gerechnet habe./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 01:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 01:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 430,0EUR gehandelt.