16.05.2023

USA Schuldenlimit - CDS auf Rekordhoch

Ein mögliches Erreichen der in den USA konstitutionell verankerten Schuldenobergrenze (Debt Ceiling) könnte zu einem Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten und somit zu einem Kreditereignis bei Credit Default Swaps (CDS) führen, die auf amerikanische Staatsanleihen referenzieren. 1917 wurde verfassungsmäßig festgelegt, dass sich die Regierung der Vereinigten Staaten nur bis zu einer fest definierten Obergrenze verschulden darf. Aktuell beträgt diese Obergrenze 31,4 Billionen USD. Da die Vereinigten Staaten über die letzten Jahrzehnte ein Haushaltsdefizit aufwiesen, musste die Schuldenobergrenze in der Vergangenheit bereits in unregelmäßigen Abständen durch den Kongress erhöht werden. Ist der Kongress mehrheitlich von der Nichtregierungspartei beherrscht, kann diese die Erhöhung hinauszögern und so ihre Position nutzen, um Zugeständnisse von der Regierungspartei zu erreichen. Wird die Schuldenobergrenze nicht erhöht, kann die Regierung Ausgaben, wie z.B. Sozialversicherungsleistungen, zurückstellen oder sich dazu entscheiden, ihren Schuldendienst einzustellen, was einem Zahlungsausfall gleichkommt.

Möglichkeiten, den Ausfall zu verhindern

Als frühester Zeitpunkt für einen Zahlungsausfall wurde von der US-Finanzministerin Janet Yellen Anfang Juni genannt. Neben einer Einigung, die eine Erhöhung der Schuldenobergrenze nach sich zieht, gibt es weitere Möglichkeiten, den Ausfall zu verhindern. Beide Parteien könnten sich auf eine kurzfristige Verlängerung der Obergrenze einigen oder einem Deal zustimmen, bei dem eine Erhöhung der Obergrenze mit Haushaltskürzungen, eine Forderung der Republikaner, einhergeht. Gelingt dies nicht, könnte die US Regierung Anfang Juni Zahlungen zurückhalten, bis Mitte Juni frische Steuereinnahmen die imminente Gefahr eines Zahlungsausfalls reduzieren.