Angstpegel steigt: Wall Street warnt vor weltweiter Panik an den Finanzmärkten

US-Finanzministerin Janet Yellen sprach am Dienstag im Voraus ihre bisher eindringlichste Warnung bezüglich der Schuldenobergrenze aus und forderte den Kongress auf, diese sofort anzuheben, damit der Regierung Anfang Juni nicht das Geld ausgeht.

Eine Einigung im Schuldenstreit ist auch nach dem gestrigen Treffen im Weißen Haus nicht in Sicht. Wie Reuters berichtet, sagte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy nach dem Treffen: "Es ist möglich bis Ende der Woche einer Einigung zu erzielen."

"Ein Zahlungsausfall würde das Fundament, auf dem unser Finanzsystem aufgebaut ist, aufbrechen", zitiert CNBC Yellen. Und weiter: "Es ist sehr gut vorstellbar, dass eine Reihe von Finanzmärkten zusammenbricht – mit weltweiter Panik, die zu Nachschussforderungen, Ansturm und Notverkäufen führen würde."

Wie Bloomberg berichtet, drängen auch mehr als 140 hochrangige Führungskräfte aus der Finanz-, Immobilien- und anderen Branchen auf schnelles Handeln, um einen "potenziell katastrophalen" Zahlungsausfall abzuwenden. Eine Pattsituation über die Schuldenobergrenze im Jahr 2011, die ohne Zahlungsausfall endete, drückte die Aktienkurse, verlangsamte das Wirtschaftswachstum und vernichtete Arbeitsplätze, schreiben sie in einem Brief an Biden und führende Kongressabgeordnete.

Nicht nur, dass Privatanleger, Pensionsfonds und andere Regierungen US-Staatsanleihen halten, es könnte den USA auch schwerer fallen, Kredite aufzunehmen und andere Rechnungen zu begleichen, "möglicherweise einschließlich einiger Zahlungen an Sozialversicherungs- oder Medicare-Empfänger. Das darf nicht passieren", so die Gruppe.

Der Streit um die Schuldenobergrenze im Jahr 2011 löste eine massive Volatilität an den Märkten aus. Das wichtigste Maß für die Volatilität an der Wall Street, der VIX, erreichte ein Zweijahreshoch und stieg an nur einem Tag um mehr als 35 Prozent.

"Machen Sie sich auf eine höhere Volatilität gefasst, da die Sorgen um die Schuldenobergrenze und die finanziellen Risse, die durch Zinserhöhungen entstehen, zusammenwirken", warnen beispielsweise BlackRock-Analysten in einer Mitteilung. Selbst wenn eine Einigung erzielt werde, "erwarten wir, dass der Schuldenstreit die Volatilität an den Märkten anheizen wird".

Der VIX und der S&P 500 bewegen sich in der Regel in entgegengesetzte Richtungen. Wenn das nicht der Fall ist, deutet dies darauf hin, dass sich die Märkte auf einen starken Ausschlag in eine Richtung vorbereiten könnten. Genau das war am Montag der Fall. Der VIX stieg um 0,5 Prozent und der S&P 500 legte um 0,3 Prozent zu.

Wie sollten Anleger sich also positionieren? "Investieren Sie in Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten. An den US-Märkten sollte man sich vorerst auf relativ sichere, großkapitalisierte Aktien konzentrieren", zitiert CNN die Wells Faro-Analystinnen Michelle Wan und Mary Anderson.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion