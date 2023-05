KfW Research VC-Investitionen in "grüne" Startups in Deutschland legen zu

- Seit 2009 starker Anstieg der Climate-Tech Finanzierungen in Deutschland

- Höchstwert von 2,6 Mrd. EUR im Jahr 2021, Rückgang auf 1,6 Mrd. EUR in 2022 im

Zuge des Abschwungs an den weltweiten VC-Märkten

- Dealvolumen bezogen auf die am Markt aktiven Start-ups in den USA rund das 4,7

fache höher als in Deutschland



Wagniskapitalfinanzierungen für Start-ups, die im Bereich innovativer

Klimaschutztechnologien tätig sind, verzeichnen in Deutschland in den letzten

Jahren einen deutlich positiven Trend. Das von Venture-Capital-Gesellschaften in

so genannte Climate-Tech Start-ups investierte Gesamtvolumen stieg von 53 Mio.

EUR im Jahr 2009 auf zuletzt rund 1,6 Mrd. EUR 2022 an - das ist das

zweitstärkste Jahr in der Historie. Lediglich 2021 war das Dealvolumen in dem

Segment mit insgesamt 2,6 Mrd. EUR noch deutlich höher, wie eine aktuelle

Auswertung von Transaktionsdaten der Datenbank Dealroom.com durch KfW Research

zeigt. Der jüngste Rückgang ist vor allem den erheblich eingetrübten

Rahmenbedingungen infolge der Zinswende und der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung

geschuldet. Auch wenn daher 2023 nicht mit einem erneuten Anstieg zu rechnen

ist, sind "grüne" VC-Investitionen deutlich auf dem Vormarsch.