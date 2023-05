Der Cybercrime Report von LexisNexis Risk Solutions zeigt einen jährlichen Anstieg der globalen digitalen Angriffsrate um 20%

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die Angriffsrate wird voraussichtlich auch 2023 hoch

bleiben, da die Cyberkriminalität sich verstärkt entwickelt und verbreitet



LexisNexis® Risk Solutions hat heute die Ergebnisse seines jährlichen Cybercrime

Report veröffentlicht, einer Datenanalyse von 79,8 Milliarden Transaktionen, die

im Jahr 2022 über das LexisNexis® Digital Identity Network® abgewickelt wurden.

Der Report mit dem Titel Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud

(Vertrauen und Zusammenarbeit als Grundlage für die Betrugsbekämpfung) zeigt,

dass die globale digitale Angriffsrate im Vergleich zum Jahr 2021 um 20 %

gestiegen ist, womit sich der Trend zum Anstieg des digitalen Betrugs, seit

Wiederöffnung der Wirtschaft nach der Pandemie, fortsetzt.