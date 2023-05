Der Mai startet mit einem Paukenschlag in der Lithiumindustrie. Die australische Allkem und der US-Konzern Livent wolle sich zusammenschließen! Das gaben die beiden Unternehmen bekannt. Wenn die Transaktionen von den Aufsichtsbehörden und den Aktionären genehmigt wird, entsteht nach Albemarle und SQM, aber noch vor der chinesischen Ganfeng der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt. Insgesamt wird die Fusion, die mittels eines reinen Aktientausches abgewickelt werden soll, ein Deal-Volumen von 10,6 Mrd. US-Dollar haben. Damit dürfte es der größte Merger in der noch jungen Lithiumindustrie sein. Zuletzt hatte Weltmarktführer Albemarle 5,5 Mrd. US-Dollar für die ebenfalls in Australien aktive Liontown Resources geboten.

Zusammengerechnet wird das neue Unternehmen Allkem/Livent auf Basis der 2022er Zahlen auf einen Umsatz von rund 1,9 Mrd US-Dollar kommen. Die Schätzung für das gemeinsame EBITDA in diesem Jahr liegt bei stolzen 1,3 Mrd. US-Dollar. Die beiden Unternehmen versprechen sich von dem Zusammenschluss eine Menge Synergien. Laut der von Allkem veröffentlichten Präsentation zur Fusion sollen allein die operativen Synergien rund 125 Mio. US-Dollar betragen. Das Hauptlisting soll in New York erfolgen.

Hinzu kommt, dass damit der erste wirklich globale Konzern im Lithium-Universum entsteht. Das neue Unternehmen wird sowohl in den Salaran von Argentinien produzieren als auch aus den Hard-Rock-Lagerstätten in Australien Lithium fördern. Nicht zuletzt verfügt man über Entwicklungsprojekte in Nordamerika, was mit Blick auf den „Inflation Reduction Act“ ein echter Vorteil ist. Denn die vollen Prämien für Elektroautos gibt es in den USA nur, wenn der Großteil der verwendeten Materialien und den Rohstoffen aus den USA oder befreundeten Ländern mit einem Freihandelsvertrag stammt. Argentinien und Australien gehören nicht zu diesen Staaten.

Für die Lithiumindustrie könnte der Zusammenschluss zu einem Startschuss für eine Reihe von Fusionen und Übernahmen werden. Bisher standen vor allem Abnahmeverträge mit Autozulieferern und Batteriekonzernen im Blickpunkt der Investoren. Zudem zeigen immer mehr klassische Bergbaukonzerne Interesse an einem Einstieg in den Lithiumsektor, wie die Übernahme des Rincon-Projekts durch Rio Tinto gezeigt hat.