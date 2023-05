Q1: Erwartet schwacher Jahresstart - Dynamik dürfte sich bis Jahresende deutlich beschleunigen



SMT Scharf hat am Freitag Finanzkennzahlen für das Q1 veröffentlicht. Dabei entwickeln sich die wesentlichen Kennzahlen wie von uns erwartet und fallen deutlich schwächer aus als im Vorjahresquartal.



Umsatz aufgrund der hohen Vergleichsbasis rückläufig: In Q1 erzielt SMT Scharf Konzernerlöse von 12,8 Mio. Euro (-13,1% yoy). Die rückläufige Top Line bewegt sich im Rahmen unserer Erwartung (MONe: 12,0 Mio. Euro). So war 2022 von vermehrten Ersatzteilbestellungen russischer Kunden geprägt, die ihre Lagerbestände im Zuge des Ukraine-Krieges strategisch ausbauten. Folglich lag die Geschäftsentwicklung hier in Q1 2023 deutlich unter dem Vorjahresniveau (2,9 Mio. Euro; -47,3% yoy). In China stellten die hohen Auslieferungen der neuen Maschinengeneration zur Erfüllung der China-III-Abgasnorm ebenso eine hohe Vergleichsbasis dar (3,1 Mio. Euro; -22,5% yoy). Die weiteren Regionen entwickelten sich wie erwartet schwach. Einzig die Nachfrage aus dem polnischen Markt stieg deutlich ggü. dem Vorjahr (3,3 Mio. Euro; +120,0% yoy). Im Zuge geopolitischer Spannungen befinden sich die Investitionen in den Kohlebergbau hier aktuell auf einem hohen Niveau. Hervorzuheben ist das Ersatzteilgeschäft, das um 6,6% yoy zulegen konnte (7,1 Mio. Euro). Das Neuanlagen- (4,2 Mio. Euro; -36,1% yoy) und Servicegeschäft (1,1 Mio. Euro; -15,3% yoy) fiel jeweils stark rückläufig aus. Während die Segmente Kohle- (-14,5% yoy) und Mineralbergbau (-11,0% yoy) einen Umsatzrückgang ca. auf Konzernniveau verbuchten, wurden im Tunnelsegment keine nennenswerten Erlöse erzielt.



EBIT-Marge durch Sondereffekt aus dem Vorjahr verzerrt: Durch die schwächere Umsatzbasis sowie Kostensteigerungen im Einkauf und höhere Betriebskosten fällt das Konzern-EBIT in den roten Bereich (-1,1 Mio. Euro; Vj.: 5,5 Mio. Euro). Wir hatten ein etwas höheres Defizit von -2,0 Mio. Euro erwartet. Das Q1-EBIT 2022 war von der Rückstellungsauflösung (+4,2 Mio. Euro) im Zusammenhang mit dem China-Geschäft beflügelt (Q1-EBIT bereinigt: 1,3 Mio. Euro).



Guidance trotz schwachem Jahresstart bestätigt: Der Vorstand bekräftigte im Zuge der Vorlage der Q1-Zahlen die Guidance von 83 Mio. Euro Umsatz und 1,2 Mio. Euro EBIT. Umsatzseitig impliziert dies für die Folgequartale eine Run Rate von 23,4 Mio. Euro und damit eine deutlich höhere Geschäftsdynamik als zum Jahresbeginn. Unsere Prognose impliziert leicht höhere Erlöse von 24,0 Mio. Euro pro Quartal. Ergebnisseitig enthält die Guidance 0,8 Mio. Euro EBIT-Beitrag pro Quartal bzw. eine Marge von 3,4%. Dies liegt deutlich unter dem Langzeit-Mittelwert von 8,0% (Q2 bis Q4; Zeitraum: 2010-2022). Unsere Prognose enthält eine durchschnittliche EBIT-Marge von 7,6% für die Folgequartale.



Fazit: Der Jahresauftakt verlief für SMT Scharf wie erwartet schwach. Die Profitabilität fällt hingegen zumeist zum Jahresbeginn deutlich niedriger aus als in den Folgequartalen, sodass wir unsere Prognosen unverändert lassen und von einem stabilisierten Geschäftsverlauf und Profitabilitätssteigerungen im Jahresverlauf ausgehen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 Euro.





