Mit Schrott mehr Umweltschutz / DBU fördert neue Technik - Erste kommerzielle Anlage startet (FOTO)

Osnabrück/Berlin (ots) - Wenn heute (Mittwoch) östlich von Berlin das

Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Alba an seinem Standort Hoppegarten eine

Aluminium-Sortieranlage in Betrieb nimmt, beginnt für das Metall-Recycling von

Sekundärrohstoffen eine neue zirkuläre Zeitrechnung. Denn es ist die erste

kommerzielle Anwendung einer laserbasierten Sortier-Technik, für deren

Entwicklung die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Projekt- und

Prototyp-Förderung in Höhe von mehr als einer Million Euro sowie drei

mittelständische Unternehmen mit technischer Finesse und Ingenieurkunst den Weg

geebnet haben. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: "Das ist bahnbrechendes

Hightech. Aus Schrott wird Umweltschutz."



Ein Win-Win für Wirtschaft und Umwelt