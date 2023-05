Kasachische Eishockeyfans entrollten in Riga die größte Flagge Kasachstans

RIGA, Lettland, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Eishockeyfans in Riga haben die größte Flagge Kasachstans entrollt. Mit dieser einzigartigen Initiative zeigten die Fans ihre Unterstützung für die kasachische Hockey-Nationalmannschaft, die an der Hockey-Weltmeisterschaft teilnimmt. Die Veranstaltung fand am 13. Mai auf dem Platz in der Nähe des Sportkomplexes „Arena Riga" statt, wo in diesen Tagen die ersten Spiele der Meisterschaft begonnen haben.

