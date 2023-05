Trintech investiert mit der Einführung der Adra Suite weiter stark in die DACH-Region

Mittelständische Unternehmen in der DACH-Region können mit Trintech ihre Abstimmungs- und Abschlussprozesse vereinfachen und beschleunigen

DALLAS, TX and FRANKFURT, GERMANY / ACCESSWIRE / 17. Mai, 2023 - Trintech , ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Abstimmungs- und Finanzabschlusslösungen, hat heute mit der Einführung seiner Adra Suite in der DACH-Region seine weitere Investition in diesen Markt bekannt gegeben. Die Adra Suite wurde entwickelt, um die Abstimmungs- und Abschlussprozesse für mittelständische Unternehmen zu vereinfachen und zu beschleunigen, indem die Arbeit optimiert wird, die Sicherheit verbessert und das Risiko reduziert wird.

"Wir sehen in dieser Region weiterhin eine hohe Nachfrage nach Lösungen, die Unternehmen bei der Vereinfachung und Optimierung kritischer Abstimmungs- und Abschlussprozesse unterstützen", sagt Darren Heffernan, Chief Executive Officer von Trintech. "Wir haben bereits eine rasche Akzeptanz unserer Plattform für Konzerne, Cadency , erlebt. Nun freuen wir uns auch, unsere Adra Suite auf den Markt zu bringen, die entwickelt wurde, um mittelständischen Unternehmen bei der Lösung derselben Herausforderungen zu helfen. Diese kontinuierlichen Investitionen bekräftigen unser Engagement, Unternehmen jeder Größe in der DACH-Region eine erstklassige Erfahrung zu bieten."

Neben diesen Investitionen in Lösungen hat Trintech ebenso in ein erweitertes Team in der Region investiert und baut sein Partner-Ökosystem weiter aus.

"Als Business-Intelligence- und Datenberatungsunternehmen ist Transform8 immer auf der Suche nach leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösungen, die unseren Kunden das Leben leichter machen - die Adra Suite von Trintech bietet genau das", sagt Viktoria Hell, Gründerin und Geschäftsführerin von Transform8. "Adra ermöglicht es den Finanzteams, grundlegende Aufgaben während der Hektik am Monatsende zu automatisieren und sich stattdessen auf die Arbeit zu konzentrieren, die das Unternehmenswachstum wirklich beeinflusst. Da die Förderung von Menschen durch Daten unser oberstes Ziel als Unternehmen ist, freuen wir uns über die Partnerschaft mit Trintech, die ebenfalls diese Vision teilt."