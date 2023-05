Holzbearbeitungsmaschinen der nächsten Generation aus Taiwan - auf der LIGNA 2023

Hannover (ots) - Der Markt für Holzbearbeitungsmaschinen in Taiwan ist geprägt

von hochpräzisen und qualitativ hochwertigen Maschinen. Die Anbieter aus Fernost

bieten dabei traditionell wettbewerbsfähige Preise mit umfassendem Service. Auf

der LIGNA 2023 zeigt Taiwan eine neue Generation von Holzbearbeitungsmaschinen.



Unter dem Dach des taiwanesischen Programms zur Förderung smarter Maschinen

findet am Taiwan-Pavillon auf der LIGNA die Veranstaltung " Next-Generation

Woodworking Solutions: Smart, Sustainable, and Zero Emissions " statt. Zentraler

Teil der Veranstaltung sind Produktneuheiten von fünf Herstellern von

Holzbearbeitungsmaschinen aus Taiwan.