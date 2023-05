Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,44 % und einem Kurs von 6,886EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Thyssenkrupp sind am späten Mittwochvormittag in Gang gekommen. Die Anteilsscheine des Essener Industrie- und Stahlkonzerns gewannen im trägen Markt fast 7 Prozent auf das höchste Niveau seit drei Wochen. Informierten Kreisen zufolge könnte der lange erwartete Börsengang der Wasserstoff-Sparte Nucera nun im Juni über die Bühne gehen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

AKTIE IM FOKUS Thyssenkrupp ziehen deutlich an - Nucera-Börsengang rückt näher

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer