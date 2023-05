Vergessen Sie alles, was Sie über Ladestationen wussten / Die dezony IQ Ladestation zeigt Ihnen wie intelligentes Laden funktioniert / Erleben Sie das Highlight auf der "The smarter E Europe 2023". (FOTO)

München (ots) - Die Zukunft der Elektromobilität steht vor der Tür, und dezony ,

Die Ladelösung von dezony ist ein Meisterwerk der Technik. Mit ihrerbemerkenswerten Konnektivität und Kommunikationsfähigkeit lädt sie Elektroautoseffizient und intelligent. Dank innovativer Technologie sind Nutzer in der Lage,Ihren Eigenverbrauch der eigen erzeugten Energie zu maximieren. Zudem erhaltensie Informationen über den Ladestatus, Energieverbrauch und vieles mehr inEchtzeit abzurufen.Besucher des dezony-Standes auf der "The smarter E Europe 2023" werden dieGelegenheit haben, diese zukunftsorientierte Ladelösung hautnah zu erleben. Dasdezony-Team wird vor Ort sein, um Fragen zu beantworten, technische Details zuerläutern und die Vorteile ihrer Technologie zu präsentieren."Die Messe "The smarter E Europe 2023" ist die perfekte Plattform, um unsereintelligente Ladelösung der Welt vorzustellen", sagte Marco Schomber,Geschäftsführer von dezony. "Wir sind stolz darauf, Teil dieser führendenVeranstaltung zu sein und die Zukunft der Elektromobilität mitzugestalten.Besucher werden hautnah erleben können, wie unsere Ladelösung dieElektromobilität auf ein neues Level bringt."Der Stand von dezony auf der "The smarter E Europe 2023" wird zweifellos einAnziehungspunkt für Technologiebegeisterte, Experten und Fachleute aus derBranche sein. Seien Sie dabei und lassen Sie sich von der Leistungsfähigkeit undInnovationskraft dieser intelligenten Ladelösung begeistern.Besuchen Sie dezony auf der "The smarter E Europe 2023" in München vom 14. bis16. Juni 2023. Der Stand befindet sich in Halle B5, Standnummer B5.270D.Erfahren Sie aus erster Hand, wie dezony die Zukunft der Elektromobilität prägt!Pressekontakt:Marco Schombermailto:Marco.Schomber@dezony.com+49 9831 68 49 690Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169969/5511459OTS: dezony GmbH