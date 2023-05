Sozialverband VdK fordert stärkeren Kampf gegen Armut

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband Deutschland fordert einen stärkeren Kampf gegen Armut in Deutschland - auch gezielte Hilfen beim Wandel zu erneuerbaren Energien. Angesichts der hohen Inflation blieben immer mehr Menschen auf der Strecke, sagte Präsidentin Verena Bentele beim Bundesverbandstag am Mittwoch in Berlin. Beim Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen sei Unterstützung für Menschen nötig, die keine Kredite bekämen oder Angst ums eigene Haus hätten.

Bentele betonte: "Wir sind der größte Fanclub des Sozialstaats." Die Sozialversicherung sei die beste Garantie für eine gute und starke Demokratie. Dringend gebraucht würden gute Löhne. Nur sie ermöglichten später gute Renten. Der Kampf gegen Armut beginne schon bei der Geburt, weshalb sich der VdK auch für die geplante Kindergrundsicherung einsetze.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versicherte in einer aufgezeichneten Videobotschaft für die Veranstaltung: "Wir werden klimafreundliche Heizungen so unterstützen, dass sie bezahlbar sind auch für alle, die wenig Geld zur Verfügung haben." Auch die Kindergrundsicherung komme. Noch immer lebten zu viele Kinder in Armut./sam/DP/jha