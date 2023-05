BAADER BANK stuft SAP SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die Ambitionen des Software-Entwicklers für das Jahr 2025 liefen auf eine starke operative Entwicklung hinaus, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müsse das Unternehmen investieren, um dieses Wachstum zu realisieren./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:19 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 123,2EUR gehandelt.