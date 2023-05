Hannover (ots) - Der Deal ist offiziell: Heizungsbauer Viessmann verkauft seine

Klimasparte, einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten

Carrier Global. Für viele Beobachter ist das ein trauriger Tag für den Standort

Deutschland und eine schwer nachvollziehbare Entscheidung - wo der Markt doch

brummt.



"Und genau das ist der Grund, warum der Verkauf so clever ist. Bei solchen

Transaktionen spielen die Marktaussichten eine große Rolle - und die werden wohl

nie besser sein als jetzt", sagt Unternehmensberater und externer CFO Robert

Giebenrath. Es sei zu erwarten, dass die Marge von Viessmann nie mehr das

aktuelle Niveau erreichen werde.





Warum sich der Verkauf gerade jetzt lohnt und geradezu ein Lehrstück fürstrategische Unternehmensentscheidungen war, erklärt Giebenrath gernenachfolgend.Die Unternehmensbewertung realistisch betrachtetHeizungsbauer Viessmann ist deutscher Marktführer im Bereich Wärmepumpen.Alleine seine Klimasparte sorgt für Umsätze in Höhe von 4 Milliarden Euro. DasEBITDA beläuft sich dabei auf beeindruckende 700 Millionen Euro. Wenigüberraschend also, warum der Schrecken über den Verkauf tief sitzt.Jedoch müssen Beobachter verstehen, dass die aktuelle Marktlage einen großenTeil zu den extrem guten Kennzahlen des Unternehmens beiträgt. So liegen dieEBIT-Multiples aktuell bei 8,1 bis 9,8. Die Umsatz-Multiplikatoren belaufen sichauf 0,9 bis 1,2. In Summe ergibt das einen Wert von 6,3 Milliardenbeziehungsweise 4,4 Millionen Euro. Für den Verkauf erhielt Viessmann jedoch 12Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im DAX sind Konzerne mit einer ähnlich hohenSumme bewertet.Ein starker Partner unterstützt im internationalen WettbewerbAufgrund der aktuellen Marktlage boomen Heizungsbauer wie Viessmann, Vaillantoder auch Bosch. Schließlich muss ab 2024 jede neu verbaute Heizung zu 65Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese gesetzliche Vorgabelässt Wärmepumpen für viele Immobilienbesitzer zum alternativlosen Investmentwerden. Davon profitiert Viessmanns Klimasparte schon heute extrem. Dennoch kannder Heizungsbauer dieses Potenzial nicht automatisch heben. Letztlich erstarktdie Konkurrenz, vor allem aus Asien, zusehends.Mit Carrier Global konnte sich Viessmann jedoch die Unterstützung eines starkenPartners sichern. Er sagte den langfristigen Standorterhalt bereits zu. Darüberhinaus profitiert der Heizungsbauer von einer zusätzlichen Rückvergütung in Formvon Aktien. Viessmanns Quote liegt hier bei 20 Prozent. Das Unternehmen kannalso auch weiterhin das Potenzial seiner Klimasparte ausschöpfen. Zudem wirdMaximilian Viessmann als Anteilseigner im Aufsichtsgremium von Carrier Globalvertreten sein. Die Veräußerung der Klimasparte war also ein smarter Deal. Vorallem mit Blick auf den technologischen Vorsprung der internationalen Konkurrenzsollte schon heute klar sein: Die derzeitige Bewertung der KlimasparteViessmanns lässt sich kaum dauerhaft halten. Strategisch gesehen war der Verkaufin der aktuellen Marktphase schlicht smart.