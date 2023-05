SAFETY PARK, OFFROAD PARK & WINTER PARK - La struttura adatta ad ogni necessitá dell'industria automobilistica (FOTO)

Ingolstadt (ots) - Driving Experience Alto Adige combina Onroad, Offroad e Neve

nel suo portfolio di offerte. Le tre esclusive location di guida sono tutte

direttamente collegate alle montagne altoatesine e, in combinazione con il suo

approccio full-service, l'agenzia CUBE brand communications è in grado di

rispondere a tutte le esigenze del settore automobilistico creando offerte su

misura. La triade di infrastrutture -Safety Park, Offroad Park e Winter Park -,

permette quindi al marchio di posizionarsi come referente per eventi di guida di

tutti i tipi in Alto Adige.



Al centro dell'offerta di Driving Experience Alto Adige troviamo corsi di guida,

tour e possibilità di testing su pista, su offroad e su neve. In aggiunta alle

tre infrastrutture dedicate, i clienti possono contre anche sulla presenza

costante di istruttori, meccanici, guide ed event managers dell'agenzia. Servizi

di ospitalità come hotel e ristoranti, così come programmi complementari, fanno

sempre parte dei servizi che Driving Experience Alto Adige e in grado di fornire

ai propri ospiti.