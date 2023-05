Thomas Coesfeld ab 1. Juli 2023 neuer CEO von BMG (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Neuer CFO von BMG wird Mathis Wolter

- Coesfeld zieht ins Group Management Committee von Bertelsmann ein

- Thomas Rabe: "Der neue CEO wird die BMG-Erfolgsgeschichte fortsetzen"



Bertelsmann zieht den lange geplanten und im Januar 2023 verkündeten

Führungswechsel an der Spitze des Unternehmensbereichs BMG vor. Bereits zum 1.

Juli 2023 wird Thomas Coesfeld (33) neuer CEO des Musikunternehmens. Der

bisherige CFO von BMG tritt die Nachfolge von Hartwig Masuch (69) an. Der

Gründungs-CEO verlässt BMG und Bertelsmann im besten gegenseitigen Einvernehmen

auf eigenen Wunsch. Ursprünglich war der CEO-Wechsel für den 1. Januar 2024

vorgesehen. Thomas Coesfeld wird mit seinem Amtsantritt bei BMG auch Mitglied im

Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann. Das Gremium berät den

Konzernvorstand.





Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Ich danke Hartwig Masuch und ThomasCoesfeld für den reibungslosen Stabwechsel an der Spitze von BMG. Hartwig Masuchhat viele Kapitel der Erfolgsgeschichte von BMG geschrieben, Thomas Coesfeldwird sie nun fortsetzen. Thomas Coesfeld übernimmt ein Unternehmen, dessenUmsatz im Rekordjahr 2022 um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Als CFO hat erBMG gut kennengelernt, die digitale Ausrichtung vorangetrieben und erheblicheMittel in den Erwerb von Musikrechten investiert. Ich bin sicher, dass BMG unterder Führung von Thomas Coesfeld weiter wachsen wird, und wünsche ihm und seinemneuen Führungsteam eine glückliche Hand. Zudem freue ich mich auf dieZusammenarbeit mit Thomas Coesfeld im Bertelsmann Group Management Committee."Im Zuge seines Amtsantritts als Chief Executive Officer (CEO) gibt ThomasCoesfeld weitere Top-Personalien für BMG bekannt. Neuer Chief Financial Officer(CFO) - und damit sein Nachfolger in diesem Amt - wird Mathis Wolter, der vonder RTL Group zu BMG wechselt und neben Thomas Coesfeld auch alsBMG-Geschäftsführer fungiert. Sebastian Hentzschel, derzeit Chief TechnologyOfficer von BMG, wird als Chief Operating Officer (COO) Verantwortung für dieoperativen Bereiche Rights & Royalties, Supply Chain sowie Technology & Dataübernehmen und die Technologisierung von BMG weiter vorantreiben. DominiqueCasimir, seit 2008 bei BMG, bleibt als Chief Content Officer (CCO)verantwortlich für die Inhalte-Koordination und das Marketing außerhalb der USAsowie für die Bereiche Global Synch und Corporate Responsibility. NikolaHolle-Spiegel, die 2018 zu BMG kam, bleibt Chief Human Resources Officer (CHRO)