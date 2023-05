SimSpace erweitert Partnerschaft mit Cymulate, um die Cybersicherheitsfähigkeiten der Kunden zu stärken

Boston (ots/PRNewswire) - Um zu helfen, sich schnell entwickelnde

Cybersicherheitsbedrohungen zu schulen und abzuwehren, hat SimSpace

(https://www.simspace.com/) sein Ökosystem erweitert, um Cymulate-Kunden dabei

zu unterstützen, wirkliche Tools in ihrer Cyber Force Platform angemessener zu

testen.



SimSpace (https://www.simspace.com/) , der Branchenführer für

Cyber-Produktreihen für militärische Zwecke, gibt heute die Erweiterung seines

Ökosystems bekannt. Die Cyber-Force SimSpace-Plattform wird Cymulate-Kunden

jetzt dabei helfen, ihren Sicherheitsstapel mit den Cyber SimSpace-Produktreihen

zu bewerten und zu validieren.





Laut Cybersecurity Ventures wird erwartet, dass die Gesamtkosten derCyberkriminalität im Jahr 2023 auf $8TR und $10.5TR im Jahr 2025 ansteigenwerden. Die Verteidigung gegen die Taktiken, Techniken und Verfahren desNationalstaats, die jetzt auf Unternehmen abzielen, wird jedes Vorstandsmitgliedund CISO in diesem Jahr im Sinn haben. Die Einführung kontinuierlicherSicherheitsverbesserungen wird der Schlüssel sein, der die Widerstandsfähigkeitder Cybersicherheit freisetzt, ein wichtiges Thema in denCybersicherheitsprognosen 2023 von Gartner(https://www.gartner.com/en/webinar/440341/1040284) . Wie Unternehmen ihrCyber-Risiko managen, wird ihre Sicherheitssituation und ihre finanzielleOptimierung im kommenden Jahr bestimmen.Die Cyber-Force-Plattform von SimSpace ermöglicht es börsennotierten Unternehmenund wichtigen nationalen Infrastrukturorganisationen auf der ganzen Welt, ihreNetzwerke in den simulierten Umgebungen zu testen, die kommerziell erhältlichsind. Die Cyber-Reihe von SimSpace wird die Fähigkeit von Cymulate-Kundenverbessern, marktführende Teamwettbewertungen, Live-Brandübungen undSchwachstellen durchzuführen.Carolyn Crandall, Security Advocate Leiter bei Cymulate, ist davon überzeugt,dass die Partnerschaft die Test- und Schulungsmöglichkeiten für führendeUnternehmen verbessern wird: "Unsere Priorität ist es, die Cyber-Resilienz unddie Gefährdungsbeurteilung unserer gemeinsamen Kunden zu stärken, und dasCyber-Angebot von SimSpace wird ein wesentlicher Bestandteil sein, um dies zuerreichen. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Plattform vonCymulate, um ihre kritischen Prozesse zu validieren. Mit der originalgetreuenEmulation von SimSpace können die Kunden von Cymulate noch mehr von denintegrierten Live-Fire-Trainings- und Praxistestmöglichkeiten profitieren, diesie anbieten.William "Hutch" Hutchison, Mitbegründer und CEO von SimSpace Inc. sieht in derPartnerschaft eine Chance für Wachstum: "Wir freuen uns darauf, unsere