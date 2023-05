Globus Baumärkte sind Nummer eins in Sachen Kundenfreundlichkeit (FOTO)

Völklingen (ots) - Unternehmen erhält Bestnoten bei aktueller Verbraucherumfrage



Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage

von "Konzept & Markt" und "Anxo Management Consulting" in Kooperation mit dem

diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen

Deutschlands gewählt.



Die Globus Baumärkte belegen hier bei der "Gesamtzufriedenheit" sowie in 32

weiteren Leistungskategorien - darunter "Mitarbeiter", "Qualität & Service",

"Einkaufsatmosphäre" und "Verantwortung" - den ersten Platz. Auch in der

Kategorie "Preisniveau" erhalten die Globus Baumärkte eine sehr gute Bewertung.

Die Urkundenübergabe fand in der Unternehmenszentrale der Globus Fachmärkte GmbH

& Co. KG in Völklingen statt.