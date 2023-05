Hartwig Masuch übergibt BMG-Führung zum 1. Juli 2023 (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Gründungs-CEO geht auf eigenen Wunsch früher als bisher geplant

- Thomas Rabe würdigt Hartwig Masuch als "großartigen Musikunternehmer"

- Masuch bleibt BMG und Bertelsmann bis 2026 beratend verbunden



Gründungs-CEO Hartwig Masuch (69) übergibt die Führung von BMG bereits zum 1.

Juli 2023 an Thomas Coesfeld (33). Damit zieht Bertelsmann den lange geplanten

und im Januar 2023 verkündeten Wechsel an der Spitze seines Musikbereichs vor.

Ursprünglich war der CEO-Wechsel für den 1. Januar 2024 vorgesehen. Aufgrund

seiner persönlichen Lebensplanung hatte Hartwig Masuch nun jedoch um ein

früheres Ausscheiden gebeten. Er wird Bertelsmann bis 2026 beratend verbunden

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Mit Hartwig Masuch geht ein großartigerMusikunternehmer - und ein überaus geschätzter und geachteter Kollege - vonBord. Seit 2008 hat er unter dem Dach von Bertelsmann ein Musikunternehmen neuenTyps aufgebaut, das die Interessen von Künstlern und Songwritern in denMittelpunkt stellt. BMG arbeitet heute mit einigen der bedeutendsten Kreativender Welt zusammen. Hartwig Masuch hat das Geschäft von BMG kontinuierlichausgebaut, bis hin zum Rekordumsatz im vergangenen Jahr. Für seineLebensleistung sind wir Hartwig Masuch bei BMG und Bertelsmann zutiefst dankbar,genauso wie für die vielen kreativen und unternehmerischen Impulse, die er derArbeit des Bertelsmann Group Management Committee gegeben hat. Hartwig Masuchhat in den vergangenen Wochen und Monaten die Weichen für einen reibungslosenÜbergang auf seinen Nachfolger Thomas Coesfeld gestellt. Wir entsprechen seinemWunsch, nach drei Jahrzehnten bei Bertelsmann den Zeitpunkt seines Ausscheidensvorzuziehen. Wir freuen uns, dass Hartwig Masuch unser Unternehmen bis 2026weiter beraten wird. Für die Zukunft wünsche ich ihm persönlich und im Namen desVorstands alles erdenklich Gute."Hartwig Masuch, scheidender CEO von BMG, erklärt: "BMG hat in den vergangenenMonaten Umsatzrekorde aufgestellt, herausragende Künstler unter Vertraggenommen, ikonische Musikrechtekataloge erworben und neue Geschäftsfeldererschlossen. Die Werte Transparenz, Service und Fairness sind unauflöslicherTeil einer inzwischen von der gesamten Musikindustrie viel beachteten DNA desUnternehmens geworden. Ich gehe also, wenn es am schönsten ist - und in derfesten Überzeugung, dass mit Thomas Coesfeld und seinem Führungsteam eine neueGeneration das Musikunternehmen erfolgreich in eine neue Zeit führen wird. Die