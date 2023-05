Zinswende beschert Commerzbank Gewinnsprung - Aktie am Dax-Ende

(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu mBank und erwarteter Risikovorsorge, stärkstes Quartal seit 2011, aktualisierte Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beflügelt von der Zinswende strebt die Commerzbank mit großen Schritten in Richtung Gewinnplus 2023. In den ersten drei Monaten verdiente der Konzern mit 580 Millionen Euro unter dem Strich fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (298 Mio Euro). Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand einen Überschuss "deutlich über dem von 2022" an, wie das Geldhaus am Mittwoch in Frankfurt bekräftigte. Anlegern an der Börse reichte der für 2023 angepeilte Zinsüberschuss jedoch nicht aus. Die Nachrichten wurden mit einem Kursrutsch um fast acht Prozent quittiert.

Um die Mittagszeit lag die Commerzbank-Aktie noch mit knapp sieben Prozent im Minus, war damit aber immer noch größter Verlierer im Dax . Zugleich wurde sie nur noch rund vier Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.