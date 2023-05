gevekom eröffnet neuen Contact Center Standort in Skopje (FOTO)

Dresden (ots) - Der Contact Center Dienstleister gevekom, Dresden, hat zum 1.

Mai 2023 in Nordmazedoniens Hauptstadt Skopje einen neuen Standort eröffnet.

Skopje ist der zwölfte Standort von gevekom, nach Varna, Burgas, Belgrad und

Sarajewo Nummer fünf in Osteuropa. Im Zentrum von Skopje sind aktuell 40

Arbeitsplätze eingerichtet, skaliert wird über Homeoffice im ganzen Land auf 250

Mitarbeitende.



Auf der Kundenliste von gevekom in Skopje stehen bisher eine Onlineapotheke, ein

Lieferdienst sowie ein Energievergleichsportal. Mandy Schulze, die von Dresden

aus als Head of Operations auch den Standort in Skopje betreut, freut sich über

die zusätzlichen Nearshore-Kapazitäten: "Die Nachfrage ist groß, wir werden in

kurzer Zeit sehr viele neue Mitarbeitende bei uns begrüßen. Skopje ist jetzt

schon ein super Team, gut ausgebildet und motiviert, mit fantastischen

Perspektiven für Customer Service und Sales!"





Standortleiter in Skopje sind Emilija Dukovska (45) und Kay Büning (51). EmilijaDukovska ist als diplomierte Betriebswirtschafterin spezialisiert aufinternationale Beziehungen, mit einem Master als Konferenzdolmetscherin. Siestammt aus Skopje und war bislang als Konferenzdolmetscherin undGerichtsübersetzerin tätig. Kay Büning stammt aus Essen, startete seinBerufsleben als Kommunikationselektroniker und verfügt über mehr als 20 JahreCallcenter-Erfahrung. Vor seinem Einstieg bei gevekom lebte er bereits dreiJahre lang in Skopje und arbeitete für eine Personalvermittlung.Was das Führungsduo von gevekom überzeugt habe, sei die Unternehmenskultur - derSlogan Your better place to work verfange auch in Skopje. FürCallcenter-Betreiber ist Skopje ein attraktiver Standort, weil eine Tätigkeit imKundenservice ein gefragter Job ist und es viele Menschen mit gutenSprachkenntnissen gibt, die gerne in Callcentern arbeiten. "In Skopje habenviele der fast 500.000 Einwohner zu Deutschland einen Bezug, sprechen Deutsch,weil sie dort schon studiert oder gearbeitet haben oder aufgrund des hierpopulären deutschen Fernsehens. In unserem jungen gevekom-Team beschäftigen wirunter anderem Deutschlehrer und Übersetzer", sagt Emilija Dukovska. Auch KayBüning schätzt gevekom als Arbeitgeber: "Fast alle in unserem Team habenCallcenter-Erfahrung und fühlen sich bei uns wohl, weil wir dieses familiäre,freundschaftliche Miteinander pflegen. Deshalb hat gevekom hier in Skopje alsArbeitgeber jetzt schon einen guten Ruf!"Zu gevekom Der Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heutebekleidet gevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz neun(Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2022,iBusiness/ONE-to-ONE/Versandhausberater) und gehört seit sieben Jahren in Folgezu den Top Ten der familienfreundlichsten Arbeitgeber innerhalb der BrancheMarketing/Werbung/PR (freundin, Kununu) . Credo: Your better place to work -"Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen".Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2022, inklusive hey contact heroes: 49,94 Mio.Euro (-0,59% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2023: 2.100 (+29%), Seatsgesamt: 1.500. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main,Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca),Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo), Nordmazedonien(Skopje). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich.Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops.Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Tourismus, Automotive, Verlage,Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken,Öffentliche Hand.http://www.gevekom.comPressekontakt:Ann-Christin Zilling, gevekom Unternehmens:kommunikation,Telefon +49(0)173 306 26 83,E-Mail mailto:ann-christin.zilling@gevekom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131293/5511563OTS: gevekom GmbH