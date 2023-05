GMG kündigt Vereinbarung mit Rio Tinto zur gemeinsamen Entwicklung von Batterien an

17. Mai 2023 – BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN / IRW-Press / – Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V: GMG) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass GMG und Rio Tinto eine verbindliche Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung (Joint Development Agreement/„JDA“) unterzeichnet haben, mit der die Entwicklung und der Einsatz der von GMG erzeugten Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien in der Bergbau- und Rohstoffbranche forciert werden soll. Rio Tinto wird die erforderlichen technischen und betrieblichen Leistungen sowie 6 Millionen AUD beisteuern und sich im Gegenzug bevorzugte Zugangsrechte sichern.

Rio Tinto hat die Klimaneutralität (Netto-Null-Ziele) in den Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie gestellt. Das Unternehmen investiert in einen Mix aus Rohstoffen, um mit Maßnahmen zur Dekarbonisierung seiner Betriebe und Wertschöpfungsketten die Energiewende herbeizuführen. Ziel der JDA ist es, die Entwicklung der von GMG erzeugten Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien für den Einsatz in schweren mobilen Maschinen und zur Netzenergiespeicherung in der Bergbau- und Rohstoffbranche voranzutreiben.

Die JDA baut auf der bestehenden Kooperation mit Rio Tinto auf, mit der die Nutzung der von GMG entwickelten Energiespar- und Energiespeicherlösungen sondiert werden soll (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Mai 2022). Diese JDA tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und wird über eine Vertragsdauer von voraussichtlich 2 Jahren abgeschlossen. Die entsprechenden Zahlungen erfolgen über die gesamte Laufzeit der Vereinbarung. Im Rahmen der JDA ist die gemeinsame Entwicklung der Graphen-Aluminium-Ionen-Batteriezelle von GMG zu einem ersten Konzeptnachweis für ein Batteriemodul bzw. Batteriepack vorgesehen.

Rio Tinto wird sich um die Einbindung von Originalgerätehersteller (OEMs) – einschließlich Erstausrüster von schweren mobilen Maschinen – bemühen, die dann gemeinsam mit GMG und Rio Tinto an der Entwicklung von Batteriepacks arbeiten, die den Anforderungen der Endnutzer gerecht werden.

Im Erfolgsfall könnte Rio Tinto von Leistungssteigerungen wie einer kürzeren Ladedauer und einer längeren Lebensdauer der Batterien für schwere mobile Maschinen und Netz-Energiespeicher profitieren, und auch die Dekarbonisierungsbestrebungen von Rio Tinto könnten damit unterstützt werden.

Die Rechte des geistigen Eigentums an den von GMG entwickelten Graphen-Aluminium-Ionen-Batteriezellen und -Batteriepacks verbleiben bei GMG. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses des gemeinsamen Projekts wäre Rio Tinto berechtigt, die Batterien zu erwerben und in seinem Betrieb einzusetzen.