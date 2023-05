Nürnberg (ots) - Nach dem geglückten Re-Start im letzten Jahr wirft die achte

Insights-X im Herbst ihre Schatten voraus: Vom 11. bis zum 14. Oktober trifft

sich die internationale PBS-Branche erneut auf dem Nürnberger Messegelände. Mit

der Rückkehr von starken Marken und der Förderung von innovativen Startups

bietet die Expo für "Stationery, Office, Bags and more" internationalen

Top-Entscheidern einen gelungenen Mix an Trends und Neuheiten zum perfekten

Orderzeitpunkt im Herbst. Die angenehme und effiziente Networking-Atmosphäre der

Insights-X wird durch den Ausbau von kommunikativen Abendveranstaltungen und der

Einführung des eXtra-Day verstärkt.



Zusatztag am Wochenende





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Der Samstag hat sich laut unserer Umfrage als wichtiger Handelstag für dieDACH-Region herauskristallisiert, weshalb wir den eXtra-Day mit der diesjährigenInsights-X umsetzen", erklärt Christian Ulrich, Sprecher des Vorstands derSpielwarenmesse eG die neue Messelaufzeit. Unter der Woche werden vor allemEinkäufer größerer Filialisten aus ganz Europa erwartet, die von Mittwoch bisFreitag aus dem kompletten Ausstellerpool in den Hallen 12.0, 11.0 und 10.0schöpfen, während die zusätzliche Öffnung am Samstag den Einzelhandel mitnamhaften Anbietern und Aktionen in den Hallen 11.0 und 10.0 fokussiert. Dieproduktgruppenübergreifende Aufteilung in den drei Hallen des NürnbergerMessegeländes sorgt für effizientes Networking und kurze Wege. Somit können diesechs Produktgruppen "Schreibgeräte und Zubehör", "Papier und Registratur","Künstlerisch und Kreativ", "Schreibtisch und Büro", "Taschen und Accessoires"sowie "Papeterie und Schenken" in entspannter Business-Atmosphäre an allenMessetagen erkundet werden.Starke Marken, kreative StartupsDie hohe Qualität sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite nimmt aufder Expo weiterhin einen wichtigen Stellenwert ein. Die Anmeldephase ist invollem Gange. So sind nach einer Pause die renommierten Firmen und MarkenFaber-Castell, duo schreib & spiel, die Iden Gruppe und STABILO wieder dabei.Darüber hinaus nehmen internationale Branchengrößen wie beispielsweiseClairefontaine und Exacompta (Frankreich), Gataric (Bosnien), GIPTA (Türkei),Santoro (Großbritannien) und Seven (Italien) sowie die deutschen UnternehmenLässig, Online Schreibgeräte, Stylex und Undercover an der Insights-X teil. Zuden bisherigen Top-Ländern zählen Deutschland, China, die Türkei, Italien,Polen, Spanien, Indien, Griechenland und die Niederlande. Erstmals gibt es einentürkischen Gemeinschaftsstand. Dieser ist ebenso in Halle 12.0 zu finden wie die