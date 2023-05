Nachdem bei 79,58 Euro Ende September letzten Jahres das finale Verlaufstief im vorausgegangenen Abwärtstrend markiert wurde, drehte der Trend, in einem ersten Schritt ging es an 106,72 Euro aufwärts, nach einem Test des EMA 200 konnte schließlich der Horizontalwiderstand bei 112,78 Euro in Angriff genommen werden. Nach einer kurzen Verweildauer zu Beginn dieses Jahres gelang auch wenig später der Ausbruch darüber, auch wurde gegen Ende April ein erfolgreicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau vollzogen. Nun tendiert SAP nach Vorlage der Quartalszahlen wieder gen Norden und dürfte bei der aktuellen Aufwärtsdynamik schon bald wieder frische Jahreshochs markieren.

Mittelfristiges Signal aktiviert

Das kürzlich aktivierte Long-Signal mit Zielen bei 129,74 und darüber 134,82 Euro ist weiterhin aktiv und kann für ein Long-Investment durchaus genutzt werden. Wegen der geringen Abschläge in Konsolidierungsphasen sollte ein Stopp allerdings noch ein Stück weit weiter weg gesetzt werden. Ins bärische Lager würde die SAP-Aktie dagegen erst wieder unterhalb von 106,72 Euro wechseln, dies wäre nämlich mit einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend verbunden. In diesem Szenario müssten sich Anleger dann auf Verluste auf 99,51 Euro zwingend einstellen.