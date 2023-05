ARAG Konzern bleibt im Jahr 2022 weiter auf robustem Wachstumskurs / Profitables Versicherungsgeschäft überkompensiert niedrigeres Kapitalanlageergebnis

Düsseldorf (ots) -



- ARAG Konzern zeigt im Geschäftsjahr 2022 erneut starkes Wachstum von 9 Prozent

- Internationales Versicherungsgeschäft steigt um 10 Prozent, das deutsche um

8,2 Prozent

- ARAG gewinnt auch in 2022 in Deutschland mehr als 90.000 neue Kunden

- ARAG Kranken mit 12,7 Prozent Wachstum umsatzstärkstes deutsches Segment

- Versicherungstechnisches Ergebnis um 33,5 Prozent gesteigert

- Sehr erfolgreicher Start ins laufende Geschäftsjahr 2023



Der ARAG Konzern steigerte in 2022 seine Bruttobeitragseinnahmen erneut um 9

Prozent, mit 182 Millionen EUR auf knapp 2,2 Milliarden EUR. Die Gesamtleistung

des Konzerns - inklusive der Umsätze der Dienstleistungsgesellschaften - lag

über 2,2 Milliarden EUR. Das versicherungstechnische Ergebnis wurde weiter stark

ausgebaut und stieg um 33,5 Prozent auf knapp 158 Millionen EUR. Das Ergebnis

der normalen Geschäftstätigkeit lag bei 97,3 Millionen EUR. "Wir treffen den

Bedarf unserer Kundinnen und Kunden. Das gelingt nicht nur punktuell, sondern

gilt für das gesamte Unternehmen mit allen Segmenten. Die ARAG wächst dynamisch,

verbessert gleichzeitig ihre Erträge und nutzt die Gewinne für Investitionen in

Personal und Technologie sowie zur Stärkung der Solvenz", erläuterte Dr. Renko

Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE bei der Bilanzvorlage des ARAG Konzerns.