Neue Expertenleitlinien der IWGDF unterstreichen die wachsende internationale Anerkennung der Topical Oxygen Therapy für diabetische Fußgeschwüre

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Beweisbasierte Empfehlungen unterstützen

den wirksamen Einsatz von TOT bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren

und revolutionieren die Behandlungsansätze weltweit



NATROX® Wound Care, ein führender Innovator auf dem Gebiet der

Wundversorgungstechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung neuer

Expertenempfehlungen für den Einsatz der topischen Sauerstofftherapie zur

Wundheilung bekannt (https://iwgdfguidelines.org/wound-healing-2023/) 1. Die

aktualisierten Leitlinien befürworten die topische Sauerstofftherapie (TOT) als

Zusatztherapie bei der Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren (DFUs) 1.

Aufgrund der Unterstützung durch führende Experten ist diese bahnbrechende

Therapie in der Lage, das Leben von Millionen von Menschen weltweit zu verändern

und ihnen neue Hoffnung auf wirksame Heilung und verbesserte Lebensqualität zu

geben.





Neue IWDGF-LeitlinienDie International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF)(https://iwgdfguidelines.org/) hat soeben ihre Leitlinien für 2023veröffentlicht. Diese Reihe von empfohlenen DFU-Maßnahmen, die von einem Gremiumrenommierter Experten entwickelt wurden, dient als zuverlässige Quelle fürmedizinisches Fachpersonal weltweit.Unter den 29 Empfehlungen, die hervorgehoben wurden, hat sich insbesondere dieTOT als anerkannte Intervention bei der Behandlung nicht heilender DFUsdurchgesetzt. "Erwägen Sie den Einsatz von topischem Sauerstoff alsZusatztherapie zur Standardbehandlung für die Wundheilung bei Menschen mitdiabetesbedingten Fußgeschwüren, wenn die Standardbehandlung allein versagt hatund Ressourcen zur Unterstützung dieser Maßnahme vorhanden sind 1 ." Mit seinerAufnahme in die IWGDF-Leitlinien wird die topische Sauerstofftherapie zu einemwichtigen Instrument, das die Behandlung und Heilung von Fußgeschwüren beiDiabetikern revolutionieren könnte.Darüber hinaus wird in den Leitlinien darauf hingewiesen, dass "die Beweise fürtopischen Sauerstoff in den letzten vier Jahren durch mehrere neue RCTserheblich erweitert wurden, von denen insgesamt zehn in die systematischeÜbersicht für diese Leitlinien einbezogen wurden (Referenzen 100-109) 1 " ,darunter eine im Jahr 2021 veröffentlichte RCT-Studie², in der dieHeilungseffekte der Standardversorgung mit einer Kombination ausStandardversorgung und topischer Sauerstofftherapie NATROX® O? verglichenwurden. In der Studie verzeichneten Patienten, die die Therapie abschlossen, mitNATROX® O? 71 % höhere Heilungsraten² und eine um 73 % geringere Wundgröße².Experten empfehlen Aktualisierung der Algorithmen zur Einbeziehung der TOT