JEFFERIES stuft RECKITT auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 6750 Pence belassen. Mit einem Anteil von sechs Prozent am Konzernumsatz sei das Segment "Intimate Wellness" ein Wachstumsmotor für den Konsumgüterkonzern, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müssten sich die Briten entscheiden, wie weit sie sich von ihrem funktionalen Kern entfernen wollen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 06:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 75,46EUR gehandelt.