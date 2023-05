SAP nach angehobenen Mittelfristzielen kurz vor Chartausbruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Mittelfristziele während der Sapphire-Konferenz in Orlando haben den Aktien des Softwareherstellers SAP am Mittwoch weitere Aufwärtsimpulse verliehen. Um die Mittagszeit gewannen sie im moderat höheren Dax 1,6 Prozent auf 123,30 Euro und konnten so an ihre Vortagesgewinne anknüpfen.

Am Dienstag war es den Papieren endlich gelungen, über ihrer 21-Tage-Linie zu schließen, die den kurzfristigen Trend anzeigt. Einer Fortsetzung des Aufwärtstrends in diesem Jahr zeichnet sich damit zumindest charttechnisch gesehen ab. Dieser hatte die Aktien Ende April bis auf 124,60 Euro geführt, was nicht nur den höchsten Stand seit Anfang 2022 bedeutete, sondern auch einen Gewinn von knapp 30 Prozent im bisherigen Jahresverlauf.