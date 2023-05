Unterstützung für Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg in indischer IT-Branche

DEG beteiligt sich an indischer Online-Weiterbildungsplattform/ 8 Mio. USD Beteiligungskapital für NxtWave Disruptive Technologies Köln (ots) - Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH beteiligt sich an der indischen Online-Weiterbildungsplattform NxtWave Disruptive Technologies Pvt. Ltd (NxtWave). Sie stellt dem Unternehmen Beteiligungskapital in Höhe von 8 Mio. USD zur Verfügung. Weiterer Kapitalgeber ist der Private-Equity-Fonds Greater Pacific Capital II, in den die DEG ebenfalls investiert ist. Die Mittel werden für die Entwicklung von Plattformtechnologien und Inhalten für E-Learning-Kurse sowie den Ausbau des Vertriebspersonals eingesetzt.

NxtWave wurde während der Corona-Pandemie 2020 von drei Jungunternehmern in Indien gegründet. Das Unternehmen entwickelt anwendungsorientierte Softwareprogramme, die sich vorrangig an Studierende und junge Absolventinnen und Absolventen aus Kleinstädten und dem ländlichen Raum richten. Diese finden aufgrund fehlender praktischer Programmierkenntnisse nach ihrem Studium häufig keine Arbeit. NxtWave bietet Programmierkurse an und unterstützt die Studierenden durch eigene Vermittlungsdienste dabei, Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen in Indiens zukunftsorientierter IT-Branche zu erhalten.

Praxisorientierte Programmierkurse in lokalen Sprachen

NxtWave hat zwei Online-Kurse in drei lokalen Landessprachen gestartet, die praktische Programmierfähigkeiten vermitteln. Ende März 2023 waren Studierende aus mehr als 3.000 Colleges aus ganz Indien für die Kurse eingeschrieben. NxtWave plant, weitere Kurse in lokalen Landessprachen einzuführen und sukzessive immer mehr Regionen in Indien abzudecken.



Bis heute haben mehrere Tausend Absolventinnen und Absolventen über NxtWave eine Tätigkeit in mehr als 1.300 Unternehmen der IT-Branche gefunden, darunter auch internationale Tech-Firmen. Um die Online-Vorlesungen in neuen Regionen anbieten zu können, beabsichtigt NxtWave, bis zu 800 neue Beschäftigte für den Vertrieb einzustellen und auszubilden, davon über die Hälfte weiblich.

"Wir investieren mit NxtWave in ein aufstrebendes Unternehmen, das mit seinen bezahlbaren Online-Kursen zahlreichen Menschen den Zugang zu praxisorientierter Bildung und den Berufseinstieg in der IT-Branche erleichtert. Mit unserem Beteiligungskapital ermöglichen wir es dem Unternehmen, sein Geschäft auszubauen, und stärken zudem seine Corporate Governance im Rahmen eines Aktionsplans und über Begleitmaßnahmen", so DEG-Geschäftsführerin Monika Beck.

"Wir freuen uns, dass die DEG als unser neuer Partner Teil dieser Erfolgsgeschichte wird. Mit ihrem ausgeprägten Fokus auf Impact Investment setzt sich die DEG für nachhaltige Entwicklung und positive Veränderung in sich entwickelnden Märkten ein. Die Ausbildung unserer Jugend bildet die Basis für die Transformation Indiens in ein Technologie- Kompetenzzentrum. Es ist unser Ziel, indischen Jugendlichen eine hochwertige Bildung zu ermöglichen und sie so für die Arbeitsplätze der Zukunft zu rüsten", sagt Rahul Attuluri, Mitgründer & CEO von NxtWave.



Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer unterstützt die DEG die Digitalisierung und Transformation in ihren Partnerländern und fördert Tech-basierte Geschäftsmodelle, darunter auch "EdTech"-Unternehmen wie NxtWave. Diese bieten Online-Zugang zu bezahlbarer Bildung, etwa Nachhilfe und Sprachen.

