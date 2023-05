JPMorgan: Die Märkte wetten zu Recht auf Zinssenkungen der Fed!

"Der eigentliche Punkt, an dem man sich engagieren sollte, wird sein, wenn man klare Anzeichen für eine Inflationswende an diesen Märkten sieht, was vielleicht erst etwas später im Sommer der Fall sein wird", so der Stratege.

Mac Gorain stellt sich damit auf die Seite von Swap-Händlern, die einen Kurswechsel der Fed bereits im September prognostizieren, um der wirtschaftlichen Wachstumsverlangsamung entgegenzuwirken. Auch der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones ist der Ansicht, dass die US-Notenbank mit ihrer Zinskampagne am Ende angekommen sei. "Ich glaube definitiv, dass sie fertig sind", sagte Jones am Montag in der CNBC-Sendung "Squawk Box".

Eine Rezession in den USA sei so gut wie sicher, da das Wachstum an Schwung verliert, so JPMorgan. Wann die Strategen mit den ersten Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer