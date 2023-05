Millennial gibt die Einstellung von Herrn Paul Matysek als Senior Strategic Advisor bekannt

17. Mai 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen", https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... ) freut sich, mitteilen zu können, dass Paul Matysek als leitender strategischer Berater zu Millennial Potash Corp. gestoßen ist. Herr Matysek verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Projektentwicklung. Seine Rolle wird die Beteiligung an allen Aspekten des Kaliprojekts Banio umfassen, einschließlich technischer, finanzieller und Marketingaktivitäten.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, dass Paul unsere Bemühungen um das Banio-Kali-Projekt in Gabun unterstützt. Paul verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen der Kalibranche, von der Exploration über die Erschließung bis hin zur Finanzierung, wie die raschen Fortschritte von Potash One und dessen Legacy-Projekt, der heutigen Bethune-Mine der K+S-Gruppe, mit einer Jahresproduktion von über 2 Mio. Tonnen Kali belegen. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm an zwei erfolgreichen Projekten zu arbeiten: Energy Metals Corp. und Potash One Inc. Paul kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der er für zahlreiche Unternehmen einen enormen Wert für die Aktionäre geschaffen hat, und ich bin sicher, dass wir mit Pauls Hilfe in der Lage sein werden, Millennial Potash zu einer weiteren Erfolgsgeschichte zu machen."

Herr Matysek kommentierte: "Das Kaliprojekt Banio bietet den Aktionären eine sehr attraktive Möglichkeit, sich an der Exploration und Entwicklung eines potenziellen Kaliproduzenten in einem bewährten westafrikanischen kalihaltigen Becken zu beteiligen. Banio hat alle Voraussetzungen für einen kurzfristigen Erfolg. Eine beeindruckende Liste, die die Nähe zu den größten Kali-Importländern der Welt, eine stabile, bergbaufreundliche Rechtsprechung, neu interpretierte seismische Geophysik, die auf deutlich dickere und häufiger vorkommende kalilagerhaltige Zyklen hinweist, eine Ressource, die für einen kostengünstigen Lösungsbergbau geeignet ist, und ein Managementteam umfasst, das dafür bekannt ist, dass es Vermögenswerte wie diese in einen echten Wert für die Aktionäre umwandelt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Farhad und seinem Team."