St-Georges veröffentlicht Ergebnisse der Wiederholungsanalyse von Proben aus dem Projekt Manicouagan wegen Grenzwertüberschreitungen bei den kritischen Mineralien Nickel, Kupfer, Platin & Palladium

In Loch MN22-003 wurden sichtbare halbmassive bis massive Zonen einer Sulfidmineralisierung angetroffen, die sich von knapp unter der Oberfläche (5,6 Meter Abraumschicht, danach Grundgestein) bis in eine Tiefe von 15 Metern ausbreitet. Aufgrund der beträchtlichen mehrfachen Grenzwertüberschreitungen in Teilen des Bohrlochs wurden aus Loch MN22-003 nochmals Proben aus einer Tiefe zwischen 8 und 14 Metern in 0,25- und 0,75-Meter-Abständen analysiert, je nachdem, wie intensiv die Mineralisierung war und wo die Grenzwerte des Labors überschritten wurden.

Die Analyseergebnisse für Rhodium, Osmium, Ruthenium und Iridium sind noch ausständig.

In Loch MN22-003 wurde ein 9,4 Meter breiter Abschnitt durchörtert, der Durchschnittswerte von 1,11 % Nickel, 0,56 % Kupfer, 0,035 % Kobalt, 0,97 g/t Platin, 1,54 g/t Palladium, 0,023 g/t Gold und 3094 ppm Arsen aufwies. Dieser Abschnitt wurde ursprünglich in 1-Meter-Abständen beprobt; eine Ausnahme bildete die erste Probe, die auf 1,4 Meter entnommen wurde.

Hier die jüngsten Teilergebnisse der Wiederholungsanalyse:

- 1,75 Meter breiter Abschnitt (zwischen 8 und 9,75 Meter Tiefe) mit Durchschnittswerten von 2,43 % Nickel, 1,18 % Kupfer, 0,07 % Kobalt, 2,99 g/t Platin, 3,84 g/t Palladium, 0,046 g/t Gold und 4671 ppm Arsen. Einzelne Viertelmeter-Proben lieferten bis zu 4,1 % Kupfer, 3,36 % Nickel, 0,09 % Kobalt, 5,08 g/t Platin und 6,66 g/t Palladium, wie in der nachstehenden Tabelle 1 ersichtlich.

- 0,75 Meter breiter Abschnitt (zwischen 11,75 und 12,5 Meter Tiefe) mit Durchschnittswerten von 2,99 % Nickel, 1,13 % Kupfer, 0,06 % Kobalt, 3,06 g/t Platin, 1,98 g/t Palladium, 0,04 g/t Gold und 2525 ppm Arsen. Einzelne Viertelmeter-Proben lieferten bis zu 4,03 % Nickel, 1,975 % Kupfer, 0,081 % Kobalt, 4,83 g/t Platin und 3,25 g/t Palladium, wie in der nachstehenden Tabelle 1 ersichtlich.