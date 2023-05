Sports Collectibles Company Panini in der Kritik - keine schwarzen Führungskräfte, Boykottaufruf von NBA, NFL, FIFA und mehr von Until Freedom

NEW YORK, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Heute gaben Tamika D. Mallory, Mitbegründerin von Until Freedom, und Reverend Michael McBride, Mitbegründer des Black Church Political Action Committee, bekannt, dass sie einen Brief an die Sport- und Unterhaltungssammlungs-Organisation Panini geschrieben haben, in dem sie das Fehlen eines schwarzen Führungsteams kritisieren und eine sofortige Reform der Einstellungspraktiken fordern.

Tamika D. Mallory und Rev. Michael McBride stellten auch Forderungen zur Diversität an die Generalstaatsanwälte von Texas, New York und Kalifornien

Mallory und McBride richteten den Brief am Montag an den CEO von Panini America, Mark Warsop, und wiesen darauf hin, dass 75 Prozent des Geschäfts der Organisation von schwarzen und braunen Athleten abhängen, das Führungsteam des Unternehmens aber die Vielfalt der Athleten überhaupt nicht widerspiegelt.

Die Tatsache, dass es keine schwarze Führung gibt, ist noch erschreckender, wenn man bedenkt, dass Panini auf dem Rücken von schwarzen und braunen Athleten Milliardeneinnahmen erzielt hat. Außerdem sind von den 800 Mitarbeitern der Organisation, die auf LinkedIn aufgelistet sind, nur 3 schwarze Mitarbeiter. Diese Diskrepanz bestätigt, dass Panini im gesamten Unternehmen wenig bis gar keine schwarzen Mitarbeiter beschäftigt

Daraufhin stellten Mallory und McBride der Organisation ein Ultimatum, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und unverzüglich schwarze Führungskräfte in Schlüsselpositionen einzustellen. Andernfalls planen sie, die Partner von Panini und seine Athleten - zu denen unter anderem die FIFA, die NBA, die NFL, die NBA Players Association, die NFL Players Association und die englische Premier League gehören - kollektiv zum Boykott des Unternehmens aufzufordern.

Sie teilten ihre Forderungen nach Diversität auch mit dem texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und dem kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta

In dem Brief weisen Mallory und McBride auf die Heuchelei in Paninis Geschäftsmodell hin und schreiben, dass "Paninis gleichzeitiger Profit aus der Zusammenarbeit mit schwarzen und braunen Athleten einerseits und der Ausschluss von Schwarzen aus seiner Führung andererseits inakzeptabel ist."

Mallory ist eine landesweit anerkannte Bürgerrechtsaktivistin und Mitbegründerin von Until Freedom, einer interdisziplinären Organisation für soziale Gerechtigkeit, die sich auf die Führung verschiedener farbiger Menschen stützt, um gegen systemische und rassistische Ungerechtigkeit vorzugehen. Sie war die jüngste Direktorin des National Action Network und leitete den Women's Marsch on Washington, die größte eintägige Demonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nach der Ermordung von George Floyd hielt Mallory eine eindrucksvolle Rede, die von vielen als "die Rede einer Generation" bezeichnet wurde.

McBride ist Mitbegründer von Black Church PAC, einer strategischen Initiative, die dem Aufruf folgt, Führungspersönlichkeiten zu wählen, die sich für die Beendigung der Masseninhaftierung, die Verteidigung des Wahlrechts, die Eindämmung von Waffengewalt und die gerechte Behandlung schwarzer und brauner Gemeinschaften einsetzen.

