Expedia Investor-Update – Die Reiselust kehrt zurück! Steht der Turn-Around bevor?

Nachdem auch in den letzten Ländern die Corona-Reisebeschränkungen aufgehoben sind, kommen die Urlauber ihrer Lust nach dem Reisen wieder nach und einer der führenden US-amerikanischen Online-Reiseanbieter neben Booking Holdings profitiert davon. Die Expedia Group hat den starken Umsatzeinbruch während der Corona-Pandemie hinter sich gelassen und die Umsätze des Konzerns sollen in diesem Geschäftsjahr sogar das Vor-Corona-Niveau übertreffen. Trotz eines erwarteten Rekordumsatzes liegt der Aktienkurs mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch. Wir haben einen Blick auf die erst kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen geworfen und geben dir unsere Einschätzung zur Expedia Aktie.

Hinter der Gründung von Expedia stand Microsoft Expedia Travel Services. Microsoft gliederte während der Dotcom-Blase im Jahr 1999 die Reisesparte aus und brachte diese an die Börse. Einige Jahre später wurde Expedia von Interactive Corp. (IAC) aufgekauft und mit anderen Beteiligungen von IAC, wie zum Beispiel hotels.com, Egencia und tripadvisor zusammengelegt. Am 9. August 2005 brachte IAC alle akquirierten Reiseunternehmen unter Expedia Inc. an die Börse. In den folgenden Jahren wuchs Expedia sowohl organisch als auch durch viele Akquisitionen und wurde in den S&P 500 Index aufgenommen. Im Jahr 2018 erfolgte die Umbenennung in die heutige Expedia Group.

Zu der Expedia Group gehören mittlerweile über 20 verschiedene Marken. Zu den drei wesentlichen Kernmarken der Gruppe gehören Expedia, Hotels.com und Vrbo. Neben den drei Kernmarken gibt es noch weitere Marken wie zum Beispiel RBITZ, travelocity, hotwire, wotif, ebookers.com, lastminute.com.au, CarRentals.com, Expedia Cruises, Orbitz.com und noch viele andere. Dazu kommt noch eine Mehrheitsbeteiligung an der Hotel-Suchmaschine trivago. Die Kunden können auf über 200 verschiedene Internetseiten auf die Angebote der Expedia Group zugreifen. Das beginnt bei der Anreise mit dem Flugzeug, der Übernachtung im Hotel sowie einem Mietwagen oder einer Aktivität am Urlaubsort. Auch die Buchung einer Kreuzfahrt ist über Expedia Cruises möglich. Die Kunden können aus über 3 Millionen Übernachtungsmöglichkeiten in mehr als 70 Ländern auswählen. Für die Anreise stehen über 500 verschiedene Fluggesellschaften und für die Mobilität am Urlaubsort stehen tausende Mietwagenfirmen zur Auswahl.