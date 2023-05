HuidaGene Therapeutics neuartiges DNA-Gen-Editierungssystem Cas12i wurde Patent vom USPTO zugeteilt

SHANGHAI und CLINTON, N.J., 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- HuidaGene Therapeutics (辉大基因; HuidaGene), ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gen-Editing-Tools und Gentherapien konzentriert, gab heute bekannt, dass das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) dem Unternehmen das Patent US11.649.444B1 für sein unabhängig entwickeltes DNA-Editing-System CRISPR-Cas12i (Cas12Max) erteilt hat, und zwar innerhalb von nur neun Monaten nach der Einreichung mit Hilfe einer renommierten US-amerikanischen Anwaltskanzlei. Cas12Max hat die höchste DNA-EEditierungseffizienz in Säugetierzellen im Vergleich zu Streptococcus pyogenes Cas9 (SpCas9) und dem Lachnospiraceae-Bakterium Cas12a (LbCas12a). Die Erteilung dieses US-Patents ist der erste Durchbruch von in China entwickelten CRISPR-Cas12i-Systemen im Ausland. Dieses grundlegende Patent deckt mehrere neuartige Cas12i-Proteine und ihre Varianten sowie deren Verwendung für die DNA-Editierung ab. HuidaGene besitzt exklusiv die weltweiten Rechte.