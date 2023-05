Soocas kündigt Neos auf Kickstarter an, eine revolutionäre elektrische Zahnbürste die in einem kompakten Paket Zähneputzen und Zahnseide kombiniert.

NEW YORK, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Soocas kündigt die Einführung seiner revolutionären elektrischen Zahnbürste Soocas Neos an, die das Bürsten und Zahnseide in einem einzigen Produkt vereint. Diese elektrische Zahnbürste verspricht, die Mundhygiene neu zu definieren. Durch die Kombination von Zahnseide und Bürsten kann die Soocas Neos Zahnbürste im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten mehr Bereiche der Zähne erreichen und reinigen.

