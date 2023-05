Mehrere Schächte mit Tiefen von bis zu 46 Metern sind bis zum Grundgestein aktiv. Zwölf Schürfproben, die in den Schächten entnommen wurden, ergaben einen Durchschnittsgehalt von 14,27 g/t aus einer Reihe von Schächten, die in Ost-West-Richtung ausgerichtet sind, wobei die Gehalte zwischen 5,01 g/t und 51,26 g/t lagen. Erst vor kurzem hatte Tembo von lokalen Arbeiten in Mwasabuka (19. Januar 2023) berichtet.

Der neue handwerkliche Abbau befindet sich westlich des kleinen Dorfes Ngula. Die Abbaustätten bestehen aus einer Reihe von Schächten. Es gibt mehrere neue, flachere Schächte, die erst vor kurzem in Betrieb genommen wurden und noch nicht das Grundgestein erreicht haben.

Der Ort des Abbaus bestätigt erneut die Interpretation einer Studie, die Tembo zusammen mit Goldspot erstellt hat. Zwei der vorrangigen Ziele der GoldSpot-Studie befinden sich in der Nähe der neuen Schächte (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2021). Die Schächte befinden sich zwischen zwei nordöstlich verlaufenden Strukturen, die als die Zone interpretiert werden, in der sich die Erzkörper der benachbarten Mine Bulyanhulu von Barrick befinden (der Buly-Trend), und die innerhalb des Tembo-Lizenzgebiets umgebogen wurde. Die strukturelle Interpretation wird durch luftgestützte magnetische Messungen bestätigt, die zeigen, dass es sich hierbei um die Erweiterung der Zone handelt, in der sich der vor kurzem entdeckte handwerkliche Mwasabuka-Abbau in der Nähe der Bulyanhulu-Minengrenze und der Buly Trend-Struktur und -Geologie befindet.

Tembo verfolgt die weiteren Entwicklungen. Sobald die Gruben als sicher angesehen werden, werden die Schächte begangen, um weitere Informationen und repräsentative Proben der abgebauten Flächen zu sammeln.

Als künftige Folgearbeiten auf diesem und ähnlichen Zielen, einschließlich Mwasabuka, plant Tembo kontrollierte Probenahmen mit Kartierung der Flächen und RAB-Bohrungen (Reverse-Air-Blast) quer durch die Strukturzonen. Falls gerechtfertigt, werden im Anschluss daran RC- und Diamantbohrungen durchgeführt, um den Goldgehalt und die Verteilung sowie die Lage der mineralisierten Strukturen entlang des Streichens zu bestimmen.

Hendrik Meiring, Explorationsmanager bei Tembo, erklärte: Die physikalischen Eigenschaften des mineralisierten Gesteins, das gerade abgebaut wird, deuten auf mögliche gut ausgebildete geologische Dilatationsstrukturen hin, deren Geometrie durch die geophysikalischen magnetischen Signaturen in diesem Gebiet bestätigt wird. Weitere geplante detaillierte Kartierungs- und Interpretationsarbeiten unter Tage werden vor den Bohrtestaktivitäten durchgeführt."

David Scott, President & CEO von Tembo, sagte: „Die neue handwerkliche Bergbaustelle stärkt unser Vertrauen in die Goldvorkommen des Projekts Tembo und gibt uns die nötige Zuversicht, um die vielen Ziele, die dort erkannt wurden, wo sich die Strukturen schneiden, systematisch zu testen und zu evaluieren."

Fazit: Tembo Gold duldet ganz bewusst die Aktivitäten lokaler Goldgräber. Deren jüngste Erfolge zeigen erneut, wie goldreichreich die Tembo-Lizenz insbesondere dort ist, wo sich bekannte Großstrukturen wie der in von Osten nach Westen verlaufende Buly-Trend sich mit Nord-Süd-Strukturen schneiden. Das sind genau die Stellen, die auch Tembo selbst zusammen mit Goldspot als herausragende Explorationsziele ermittelt hat. Es ist gut möglich, dass sich die lokalen Schürfer auch von diesen Ergebnissen haben inspirieren lassen. Andererseits übernehmen sie für Tembo eine wichtige Funktion als Pfadfinder und liefern gratis wichtige Erkenntnisse über Strukturen und Goldgehalte. Man darf gespannt auf die systematische Auswertung durch Tembo sein.

