Beyond Meat Aktien stehen weiter unter Druck. Der Kurs des US-Fleischersatzherstellers sackt in dieser Woche auf ein neues Allzeittief bei 9,81 US-Dollar ab. Im ersten Quartal ging der Umsatz um rund 16% auf 97,2 Mio. US-Dollar zurück. Zwar konnte der Nettoverlust von 100 auf 59 Mio. US-Dollar verringert werden, allerdings profitierte Beyond Meat hier von einem neuen Abschreibungsverfahren für seine Produktionsmaschinen.

Bedenklich stimmt zudem, dass die Cashbestände immer weiter sinken. Diese gingen von 310 auf knapp 259 Mio. US-Dollar zurück. Nun soll eine Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Mio. Dollar frisches Geld in die Kassen des veganen Burgerbraters spülen. Das ließ die Aktie abstürzen.

Gute Entwicklung in Europa, mau in den USA

Regional entwickelt sich Beyond Meat höchst unterschiedlich. So sollen die via McDonalds vertriebenen McPlant Burger und die McPlant Nuggets in Europa sehr erfolgreich sein. Der McPlant Burger bleibt darum in UK, Irland, Österreich, Deutschland und den Niederlanden dauerhaft im Menü.

Anders ist die Entwicklung in den USA. Dort scheint es schwieriger, die Konsumenten von pflanzenbasierten Produkten zu überzeugen.

Endlich wieder fair bewertet?

Frisches Geld und ein zumindest für Europa optimistischer Ausblick - reicht das, um guten Gewissens in die Beyond Meat aktie investieren zu können? FUCHS-Kapital hat dazu eine sehr klare Meinung.