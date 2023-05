Trillion Energy stößt in Bohrung Bayhanli 2 im Gasfeld SASB auf Gasreservoir auf 43 Meter

17. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, die ersten Gasfunde in der Bohrung Bayhanli 2 – der fünften Bohrung, die im Rahmen unseres mehrere Löcher umfassenden Programms im Gasfeld SASB am Schwarzen Meer in der Türkei niedergebracht wird – bekannt zu geben. Am 13. Mai 2023 erreichte die Bohrung Bayhanli 2 eine gemessene Gesamttiefe (TMD) von 3.425 Meter und eine wahre vertikale Tiefe (TVD) von 1.231 Meter; in diesem Bereich wurde eine große Gasansammlung (Gas Pay) entdeckt.

Eine erste petrophysikalische Analyse hat ergeben, dass sich in 6 Sandeinheiten des Akcakoca Member insgesamt rund 43 Meter ertragreiche Gasansammlungen befinden. Die größten Reservoirs befinden sich im E Sand (14 Meter) und im AA Sand (13 Meter). Die 7-Zoll-Verrohrung zur Förderung von Gas wird nun in das Bohrloch eingebracht und einzementiert. Aktuell werden die ersten Perforationsintervalle ausgewählt, um die Bohrung in Produktion zu bringen. Die Fertigstellung und Durchflussprüfung erfolgt, sobald die Perforation im Bohrloch erfolgt ist. Die Ergebnisse werden nächste Woche bekannt gegeben.

Bayhanli 2 wird voraussichtlich ab Ende Mai 2023 Erträge generieren. Nach Fertigstellung der Bohrung Bayhanli 2 wird der Bohrer zum Akkaya Tripod verlegt, um mit der Bohrung Alapli 2 zu beginnen.

Arthur Halleran, der CEO von Trillion, meint dazu:

„Mit der Bohrung Bayhanli 2 verfügt Trillion Energy im Gasfeld SASB nunmehr über 5 Bohrlöcher und führt 5 Aktivitäten durch. Wir prüfen derzeit, wie wir im Zuge der Inbetriebnahme weiterer Förderbohrungen die Gasproduktion aus den einzelnen Bohrlöchern maximieren können. Unser Ansatz besteht darin, eine technische Planungsfirma zu beauftragen, die auf Gasfelder mit mehreren Bohrungen und unterschiedlichem Förderdruck spezialisiert ist.“

Über das Unternehmen

Trillion Energy konzentriert sich auf die Erdgasförderung in Europa und der Türkei und verfügt über Erdgasanlagen in der Türkei und Bulgarien. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.