WEKA führt neue Funktionen und Verbesserungen in der Software-Veröffentlichung 4.2 ein

Die Veröffentlichung baut auf der vierten Generation der Software-definierten hybriden Cloud-Datenplattform von WEKA auf. WEKA 4 wurde im Juni 2022 im Rahmen des Programms eingeführt und läuft nahtlos in Umgebungen auf Warenservern vor Ort, nativ in einer oder mehreren großen öffentlichen Clouds — darunter AWS, Azure, Google, Cloud und Oracle Cloud — oder in hybriden Konfigurationen. Es verwandelt stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines, die Technologien der nächsten Generation und leistungsintensive Arbeitslasten wie Generative KI, Maschinen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, KI/ML-Modellschulung, Hochleistungsdatenanalyse, genomische Sequenzierung und vieles mehr schneller, effizienter und nachhaltiger unterstützen können.

Mit seiner Software-Veröffentlichung 4.2 erfüllt WEKA weiterhin seine Mission, kompromisslose Vorteile für Geschwindigkeit, Einfachheit, Skalierung und Nachhaltigkeit für Unternehmen zu bieten, die sich mit einem schnellen strukturierten und unstrukturierten Datenwachstum, großflächigen Datenanalysen, der Verwaltung leistungsintensiver Arbeitslasten und der Kontrolle von Datenmanagementkosten auseinandersetzen. Die Veröffentlichung bietet zahlreiche Funktionen und Vorteile, darunter: