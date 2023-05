KARLSRUHE/ZWEIBRÜCKEN (dpa-AFX) - In Geschäften um den kleinen Flugplatz Zweibrücken in der Westpfalz können Menschen wohl noch eine Weile in den Ferien sonntags einkaufen. Der Rechtsstreit um die Sonntagsruhe und gesetzliche Ausnahmeregelungen dürfte in eine weitere Runde gehen. Das zeichnete sich am Mittwoch vor dem Bundesgerichtshof (BGH) ab. Allerdings hat auch die rheinland-pfälzische Regierung das Thema längst auf der Agenda. Ein Knackpunkt ist, dass es seit 2014 an dem Flugplatz keinen kommerziellen Linienflugverkehr mehr gibt.

Es geht in dem Streit um eine Sonderregel aus dem Jahr 2007, von der vor alleme ein Mode-Outlet-Center in der Nähe des Flugplatzes betroffen ist. Sie erlaubt es den Geschäften dort in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, auch sonntags von 11.00 bis 20.00 Uhr zu öffnen.