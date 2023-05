Bildung muss ganz oben auf die G7-Agenda gesetzt werden

NEW YORK, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem diesjährigen G7-Gipfel in Hiroshima in Japan werden die Staats- und Regierungschefs der Welt die Gelegenheit haben, „die internationale Ordnung auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und den globalen Süden einzubeziehen." Bildung als verbindende Kraft, die uns alle in unseren globalen Bemühungen um den Schutz der Menschenrechte und die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung vereint, sollte auf der G7 Agenda ganz oben stehen.

Durch die bahnbrechende Führung Japans verspricht der G7-Gipfel, eine Reihe miteinander verbundener globaler Krisen anzugehen – darunter nukleare Abrüstung, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, Klima, Energie, Ernährung, Gesundheit und Entwicklung. Durch Investitionen in die Bildung über multilaterale Organisationen wie Bildung kann nicht warten – den globalen Fonds der UN für Bildung in Notsituationen – hat die G7 die Möglichkeit, gezielte und reaktionsschnelle Investitionen zu tätigen, um diese miteinander verknüpften Krisen anzugehen.

Während meines jüngsten hochrangigen Besuchs in Japan war ich beeindruckt und inspiriert von dem wachsenden Interesse der japanischen Regierung an der Unterstützung der ECW und unserer Partner bei der Umsetzung unseres vierjährigen Strategieplans. Im Vorfeld des -Gipfels fordern wir Japan und alle Staats- und Regierungschefs der G7-Länder auf, dafür zu sorgen, dass der Finanzierung von Bildung in Notfällen Vorrang eingeräumt wird. Es gibt keine größere Investition in unsere gemeinsame Zukunft.

Bildung ist ein entscheidender Faktor für den Aufbau wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit, sozialen Zusammenhalts und menschlicher Sicherheit. Bildung für Mädchen ist besonders wichtig. Jeder 1 US-Dollar, der für die Rechte und die Bildung von Mädchen ausgegeben wird, bringt 2,80 US-Dollar ein. Dies entspricht einem zusätzlichen BIP in Milliardenhöhe.

Bis 2050 könnten bis zu 140 Millionen Menschen in Südasien, Afrika südlich der Sahara und Lateinamerika durch den Klimawandel vertrieben werden. Indem wir Klimamaßnahmen mit Bildungsmaßnahmen verbinden, haben wir die Möglichkeit, Risiken zu verringern, Widerstandsfähigkeit aufzubauen und unseren Planeten vor den lebensbedrohlichen Auswirkungen von massiven Überschwemmungen, Temperaturanstieg, steigenden Meeren und anderen Klimakatastrophen zu schützen.

Der Krieg in der Ukraine hat die Ernährungskrise noch gefährlicher und schmerzhafter gemacht, vor allem an Orten wie Afrika, wo wiederkehrende Dürren und andere klimabedingte Krisen zu einem Anstieg von Hunger und Vertreibung führen.

Durch Investitionen in die Bildung – insbesondere für die 222 Millionen Mädchen und Jungen, die bei bewaffneten Konflikten, Zwangsvertreibungen und Klimakatastrophen am stärksten zurückbleiben – haben die Staats- und Regierungschefs der G7 die Möglichkeit, ein Zeichen in der Geschichte zu setzen und eine neue Weltordnung aufzubauen, die auf universellen Werten und Menschenrechten beruht.

