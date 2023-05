Neuer Ranking-Erfolg- KLÜH wieder Nummer 1 im Care Catering

Düsseldorf (ots) - Die gvpraxis hat Klüh Catering in ihrer diesjährigen

Marktanalyse zum zehnten Mal in Folge als führenden Contract-Caterer im Bereich

Kliniken und Krankenhäuser ermittelt. Darüber hinaus belegt das Unternehmen laut

der Fachzeitschrift für professionelle Gemeinschaftsgastronomie den vierten

Platz bezogen auf den gesamten Cateringmarkt.



Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering: "Das Ergebnis des

Branchenrankings krönt unsere Erfolgsgeschichte im zurückliegenden 30.

Jubiläumsjahr. Zusammen mit weiteren Auszeichnungen, Siegeln, Neuaufträgen und

Auftragsverlängerungen durch langjährige Kunden bestätigt uns diese erneute

Ehrung durch die gvpraxis einmal mehr, an unserem hohen Qualitätsanspruch

festzuhalten, den wir als unsere Erfolgsgrundlage betrachten."